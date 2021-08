640 flyende afghaner i fullpackat plan

Enligt Defense One ska 640 flyende afghaner ha packats in i ett plan av modellen Air Force C-17 Globemaster III. Det lyfte sent på söndagskvällen. Destination: Doha i Qatar.

Enligt The Washington Post var det samma plan som syntes på det klipp som blev viralt då desperata människor hänger på vingarna och i flera fall ramlar av under uppstigningen.