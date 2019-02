Patti Hansen var en av 80-talets mest hyllade supermodeller. Hon tillhörde Studio 54:s mytomspunna discoscen och gifte sig 1983 med Keith Richards. Sedan dess har det varit tyst. Fram tills nu. Under New York Fashion gjorde den ikoniska modellen förra veckan comeback.

Det var när Michael Kors förvandlade restaurangen Cipriani till ett 80-talsdisco som Patti Hansen gjorde sin modecomeback. Till tonerna av Donna Summers Could It Be Magic intog hon catwalken i en guldglittrande metallickostym. Efteråt berättade hon om hemligheten bakom sitt ungdomliga glow: bra gener och en noggrann hudvårdsrutin.

– Det tog lång tid för mig att börja ta hand om min hy och när jag fyllde 60 år insåg jag att jag måste börja sköta om den, säger hon till Vogue. För mig handlar det bara om återfuktande crèmer och produkter som innehåller Retin-A.

Hennes supermodelldöttrar– Theodora och Alexandra Richards – hjälper henne.

– De har lärt mig mer än vad jag har lärt dem! Haha.