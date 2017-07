60 miljoner betalar för Spotify

Spotify har nått 60 miljoner betalande prenumeranter, tio miljoner fler på fem månader, enligt en talesperson för den svenska musiktjänsten.

Företaget har därmed över dubbelt så många användare som största konkurrenten Apple Music, som i juni sade sig ha 27 miljoner prenumeranter.

Spotify, som startade 2008 och nu finns i 60 länder, hade i mars 50 miljoner prenumeranter. Totalt har företaget nu 140 miljoner användare, vilket betyder att de allra flesta använder tjänstens kostnadsfria, reklamfinansierade del.

Talespersonen vill inte kommentera uppgifter på senare tid om att Spotify ska noteras på New York-börsen. Enligt källor till tidningen The Financial Times finns det planer på en notering redan i år.

I början av juni skrev företaget i ett uttalande till TT att "Spotify utvärderar olika alternativ framåt. Börsnotering är ett sådant möjligt alternativ, men inga beslut är fattade".