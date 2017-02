60 år av sex, sol och måleri

David Hockney, ”Garden”, 2015. Foto: Tate Britain

David Hockney

Utställningen, som är tematiskt och kronologiskt arrangerad över tolv salar, låter besökaren följa den brittiske konstnären David Hockney (f. 1937) under drygt sextio år – från konstskoleåren fram till idag. Med över 200 målningar, skisser, fotografier och videor, är det hans största retrospektiva utställning hitintills. Det är proffsigt utfört med perfekt hängda verk och en fördjupande katalog. För att göra publikgenomströmningen smidigare har ett litet häfte fått ersätta alla texter intill verken. Efter London turnerar utställningen till samarbetspartners som Centre Pompidou i Paris, och The Metropolitan Museum, New York.

David Hockney, ”Play within a play, 1963. Foto: Tate Britain

Det första rummet är ett tvärsnitt av hur Hockney genomgående behandlat själva skapandet av bilder. Titelverket ”Play within a play” (1963) föreställer ett porträtt av konsthandlaren John Kasmin. I målningen placeras subjektet i ett trångt utrymme mellan bakgrunden – ett draperi – och förgrunden, som är en plexiglasskiva. Resultatet blir att Kasmin liknar en tillplattad seriefigur fastklibbad mot en glasdörr. På liknande sätt ställer också ”Model with unfinished self-Portrait (1977) frågor om perspektiv. Här syns konstnärens pojkvän sovande i ett djupt utrymme, medan den superplatta bakgrunden rymmer ett ofärdigt självporträtt av Hockney med pensel och duk. En variant på att sätta en bild inuti en bild med andra ord.

David Hockney, ”Model with unfinished self-portrait”, 1977. Foto: Tate Britain

David Hockney växte upp i Yorkshire i, som han uttrycker det, ”en radikal arbetarklassfamilj”. Han fick stipendium till Bradford Grammar School och bestämde sig som sextonåring för att bli konstnär. I utställningens andra galleri visas verk från 1960–62, då han pluggade på Royal College of Art, London. Med inspiration från en tidigare generation av brittiska avantgardister som Roger Hilton, använde Hockney abstraktionens språk för att utforska sin personliga sfär och homosexuella teman. I målningen ”Cleaning teeth, early Evening (10PM) W11 (1962)” ses två former liggande i 69-positionen. Deras uppsyn med gapande tandförsedda munnar och Colgate-tandkrämstuber till genitalier känns både skräckinjagande och humoristisk.

David Hockney, ”Domestic scene, Los Angeles, 1963. Foto: Tate Britain

Ett år senare syns en förändring. ”Domestic scene, Los Angeles (1963) är fortfarande en avskalad och modernistisk komposition, men figurerna är mindre abstrakta. Målningen föreställer ett naket homosexuellt par och är baserad på en fotografisk förlaga från den homoerotiska herrtidningen Physique pictorial. I Hockneys version känns den mer som ett stycke vardag, snarare än fitnesspornografi. Den ene mannen stryker ömt axeln på sin partner i duschen. Konstnären återkommer till liknande scener genom hela sitt konstnärskap; han normaliserar den homosexuella kärleken utan att göra den heteronormativ.

David Hockney, A bigger splash, 1967. Foto: Tate Britain

Som 26-åring flyttar Hockney till Los Angeles där han fascineras av stadens rutnät och femtiotalsmodernistiska arkitektur, uteplatsernas rektangulära pooler och trädgårdarnas vattenspridare. Likaså av den klarblå himmelen och starkt lysande solen som framhäver symmetrin.

Flera av målningarna från mitten av 60-talet har omålade eller vita bårder som på fotografier, vilket förtydligar att detta är stiliserade, arrangerade bilder. Linjerna är raka, färgfälten exakta. Men stundtals störs det statiska av ett par vajande palmer eller någon som dyker ner i poolen, som i mästerverket ”A bigger splash” (1967), där den abstrakta expressionismens machoejakulerande penseldrag får hålla till på en begränsad yta i bildens mittpunkt.

David Hockney, Mr. and Mrs. Clark and Percy, 1970–1. Foto: Tate Britain

I slutet av 60-talet börjar Hockney måla de storskaliga dubbelporträtt som blir hans signum under det kommande decenniet. Han avbildar konstsamlare framför villor i internationell stil, intellektuella och kreativa kändispar i vardagsrum med perfekt arrangerade fruktskålar/blommor/katter – och även sina föräldrar. För den estetiskt sinnade människan är det omöjligt att inte fastna för skönheten i dessa bilder, hur subjekten förhåller sig till varandra och de tydligt avgränsade utrymmen de befinner sig i.

Måleriet från 80-, 90- och 00-talen är däremot inte speciellt nyskapande. De är närmare besläktade med den färgglada fauvism som härskar på Hornsgatspuckelns gallerier än med tidigare decenniers kreativitet. Dessa verk skulle troligtvis inte ens inspirera modefirman Acne till en ny Hockney-strumpkollektion.

David Hockney, ”Billy + Audrey Wilder Los Angeles april 1982”. Foto: Tate Britain

Däremot fastnar jag för konstnärens fotocollage från åttiotalet. De representerar en tilltalande fortsättning på ifrågasättandet av perspektiv. Om 1800-talets fotopionjär Eadweard Muybridge fångade galopperande hästar med sina sekvensbilder, så går Hockney loss på slutaren för att med flera bilder skapa en bild där olika tidpunkter, rörelser och perspektiv samsas, som exempelvis i verket ”Billy + Audrey Wilder Los Angeles April 1982”.

Efter att ha bott i Kalifornien större delen av sitt liv, tillbringar Hockney numera mycket tid i barndomens East Yorkshire. Här har han filmat de fyra årstiderna med nio olika DVR-kameror, som från olika vinklar körts utmed en och samma landsväg. Resultatet är den vackra videoinstallationen ”Four Seasons” (2010–11) där våren, sommaren, hösten och vintern omsluter besökaren på fyra väggar. Den eviga frågeställningen ”en väg som leder bort, men vart?” får ny tyngd.

Hockney intresserar sig för olika tekniska lösningar, såväl måleritekniker som medium, för att utforska samma teman: människor, miljöer, rymd, tid och perspektiv. Det är fint att följa ett konstnärskap som inte räds att byta spår, även om man retrospektivt kan konstatera att konstnärens mest innovativa period var 60- och 70-talen. Därefter skulle konstnären nog ha hållit sig till kameran.

De senaste årens iPad-målningar har egentligen inga andra förbehållningar än att de är gjorda av en 80-plusare. Lyckligtvis är merparten av gallerierna tillägnade 60- och 70-talen, fotografierna och skisserna. När man väl når den Kosta Boda-aktiga perioden är man ändå helt utmattad. Därför blir de sista gallerierna mer av en transportsträcka till den underbara videoinstallationen och butiken. Omdöme? Den här resan genom David Hockneys konstnärskap är på det hela taget en väldigt sevärd upplevelse. Den är faktiskt ett måste för alla som någon gång i livet förälskat sig i ett Hockneyporträtt.