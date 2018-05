6 storheter som skrivit för SvD Under strecket

Den blott 22-årige Olof Palme, som året innan tagit en filosofie kandidatexamen på ett college i Ohio, gjorde sin debut på Under strecket i februari 1949. Palme skriver om den felaktiga bild han anser att den genomsnittlige amerikanen har om andra världskriget. Samtidigt beskriver Palme att USA som nation går framåt i stället för att titta bakåt, vilket han ser som en styrka. Djupgående analyserar han Norman Mailers bästsäljande "The naked and the dead", som skildrar krigets olika fasor ur en soldats perspektiv.