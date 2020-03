Griffith observatory

Foto: Alamy

Det finns en klassisk scen med James Dean från filmen Ung rebell: högst upp i Griffith parks observatorium, i höga kostymbyxor och bakåt-fönat hår, drar han sin stilettkniv och utmanar filmens antagonist. Ung rebell gjorde inte bara James Dean odödlig – den höjde även Griffith observatory till Los Angeles kanske främsta sevärdhet. Art déco-byggnaden med den ståtliga kupolen öppnade 1935, under andra världskriget användes planetariet för att träna piloter i navigering och under 1960-talet var det här som Apollo-astronauterna förberedde sig inför månresorna. I dag är observatoriet i Griffith park en plats både för turism och studier av galaxen. Högst upp – där James Dean slog sig in i filmhistorien – står teleskopet fortfarande riktat mot Stilla havet.