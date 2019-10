Från iranska 1600-talsbågar till molekylinspirerad arkitektur – här är broarna som är resmål i sig själva.

Helixbron

Foto: Alamy

För nio år sedan invigdes Helixbron i hjärtat av Singapore. Den futuristiska gångbrons design ska efterlikna en dna-molekyl, men när man vandrar genom den på kvällen känns det nästan som att stiga in i en sci fi-film där man färdas genom tid och rum. Bakom designen står australiska Cox architecture, Singaporebaserade Architects 61 och ingenjörer från brittiska konsultbolaget Arup. Byggnadsmaterialet består i huvudsak av perforerat stål och glas och med fyra inbyggda utkiksplatser kan man stå där länge och beundra Singapores bländande skyline.

Stari Most

Foto: Alamy

Stari most, som betyder ”den gamla bron” på bosniska, ligger vackert inbäddad i den histori-ska staden Mostar i Bosnien. Den 30 meter långa bågbron ritades av den osmanske arkitekten Mimar Hayruddin år 1566 och var så robust byggd att nazisternas tunga militärfordon kunde passera under andra världskriget. Tyvärr förstördes stora delar av Stari most under Bosnienkriget, men efter en restaurering kunde bron återinvigas 2004 och ett år senare togs den upp på Unescos världsarvslista. För den modiga anordnas det en dyktävling här varje sommar, där den som vågar landar i floden Neretvas turkosa vatten.

Juscelino Kubitschek-bron

Foto: Alamy

Sedan invigningen 2002 har Juscelino Kubitschek-

bron seglat upp som ett av Brasilias mest kända landmärken. Bron är uppkallad efter en av Brasiliens tidigare presidenter, Juscelino Kubit-schek, som var den som initierade byggandet av staden Brasilia. 1960 blev staden landets nya huvudstad. Bron, som är byggd av stål och betong, är ritad av den brasilianske arkitekten Alexandre Chan och uppförd av ingenjören Mario Vila Verde. Den är en spektakulär syn för alla arkitekturintresserade och kännetecknas av tre gigantiska, asymmetriska stålbågar som korsar bron, och går ner i reservoaren Lago do Paranoás vatten, på ett sicksackliknande sätt.

Millauviadukten

Foto: Alamy

Den väldiga Millauviadukten är en av Europas högsta broar med sina 270 meter över marken. Den spektakulära motorvägsbron tar bilister över floden Tarn i södra Frankrike och stod färdig 2004. Trots brons enorma storlek har brittiske arkitekten Norman Foster och franske broingenjören Michel Virlogeux lyckats göra den relativt transparent och nätt, för att göra så lite intrång i landskapet som möjligt. För dem som färdas över den 2 460 meter långa bron väntar förtrollande vyer av regionens vackra landskap med gröna dalar och pittoreska byar.

Puente de la Mujer

Foto: Alamy

Det är den spanske arkitekten Santiago Calatrava, som även ligger bakom Malmös Turning torso, som ritat bron Puente de la mujer, som översatt till svenska betyder ”kvinnobron”. Bron ska efterlikna ett tangodansande par och på avstånd kan man ana bilden av en dansande man och en kvinna som lutar sig bakåt i en klassisk tangopose. Samtliga gator i närområdet kring bron är uppkallade efter framstående argentinska kvinnor, så det var självklart för Calatrava att bron på något sätt skulle porträttera en kvinna. Brons moderna stil passar bra in i det nyrenoverade hamnområdet Puerto madero, en av Buenos Aires mest trendiga stadsdelar. Vackrast ter sig området i solnedgång, då solens strålar lyser upp de nybyggda skyskraporna som uppförts kring de gamla hamnmagasinen i rött tegel.

Khajubron

Foto: Alamy

I iranska Esfahan är den vackra Khajubron en populär mötesplats för både invånare och turister. Den historiska bron byggdes ovanpå ruinerna av en bro från 1300-talet och stod klar år 1650 då Esfahan var en av Persiens mäktigaste städer. Bron är 137 meter lång och har 23 vackra bågar dekorerade med mosaik och målningar. Här samlas många på eftermiddagarna, när solens sista strålar träffar de sandfärgade tegelstenarna och gör att bron lyser i rött.