New York Fashion Week är avslutad och mest uppmärksamhet fick varken kollektioner eller designers: det var den pensionerade supermodellen Christy Turlington. 50-åringen har inte stått på en catwalk sedan 1990-talet och när hon nu –20 år senare – gjorde comeback var det under visningen för Marc Jacobs AW19-kollektion.

Den amerikanska modellen avslutade visningen iklädd svart cocktailklänning fylld med fjädrar och svarta boots i skinn. På Instagram skrev hon själv om modevisningen: "Jag fyllde 50 år i år och har kommit till en plats där "Why the fuck not" är svaret som dyker upp när jag ställer mig själv en fråga".