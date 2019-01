Shalom,

Här är mina helgtips:

Se: Parfymen på Netflix, tysk dekadens.

Lyssna på: The 1975 – A Brief Inquiry into Online Relationships.

Läs: Johanna Frids "Nora eller Brinn Oslo brinn".

Läs även: Vår intervju med konstnären Marina Abramović.

Trevlig helg!

