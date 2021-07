5 mycket goda sommaraktiviteter

Stockholm under stjärnorna

Stockholm under stjärnorna. Foto: Cimon Nicolas

Stockholm under stjärnorna, på toppen av Hotel At Six, bjuder inte bara på somriga drinkar och storslagen utsikt över stan. Här drar man ner vita duken på somrarna och bjuder in till utomhusbio under stjärnorna. Med undantag för några EM-matcher visas filmer varje söndag med klassiker som En oväntad vänskap, La la land och Truman show. Exakta tider och vilken film som visas för kvällen går att läsa om på krogens Facebook-sida. Den rymliga takterrassen bjuder även på drinkar, dj:s och en meny med rätter som hamburgare, sallader och nachos med guacamole.

Brunkebergstorg 2-4