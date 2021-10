5 heta konststäder att besöka i höst

Basel har mycket att stå till svars för: uppblåsta konstnärsegon, krossade målardrömmar, ljummet mingelvin och fumliga raggningsförsök vid stängningsdags. Ja, det var här konstmässan Art Basel föddes och senare spreds till Miami och Hong Kong. Den gulliga staden i Basel-Stadt har alltid älskat konst och år 1967 röstade staden för att köpa in tre konstverk av Pablo Picasso (konstnären blev så rörd att han skänkte dem och därmed inleddes Basels kärleksrelation med konstvärlden). Här finns cirka 40 museum, bland dem utmärker sig Fine Arts Museum, Museum Tinguely och Fondation Beyeler lite extra. Det sistnämnda är grundat av konsthandlaren Ernst Beyeler och har de senaste åren visat stora namn som Hopper, Monet och Picasso. I höst ser vi här en av de största utställningarna som någonsin tillägnats Francisco de Goya utanför Spanien.

Jo, absolut, London har Tate Modern och Paris har Centre Pompidou, men frågan är om inte Mexico City är världens mest vibrerande konststad. Sedan 2014 har man arrangerat den egna konstmässan Material Art Fair och i stadsdelen Coyoacán hittar vi stadens stora konstattraktion: Frida Kahlo Museum. Konstnärinnan föddes i huset och i dag enas konstverk och personliga tillhörigheter om utrymmet här. Spana även in Museo Jumex, kallat ”Mexico Citys MoMa”, som rymmer verk av alla från Jeff Koons till Damien Hirst. Just nu ställs även Leo Marz historiska bronsinstallation The Ancient Incident ut i lokalerna. Den som söker något ännu hippare beger sig till MUAC (Museo Universitario Arte Contemporáneo). I vinter visar man bland annat den visuelle konstnären Max de Estebans utställning A Forest – en högteknologisk samling verk om människans längtan till naturen.