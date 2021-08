5 goda anledningar att besöka Nybrogatan

Ciccio’s

Har du sett Dinner Rush, Maffiabröder eller Sopranos? Då har du säker drömt dig bort till en stimmig krogkväll på en italiensk krog i New York, med blanka kostymer, nojsande kärlekspar och allmän ”klackarna i taket”-stämning medan fat med Linguine vongole och t-bensstek Florentine skickas mellan borden och Frank Sinatra ljuder i högtalarna. Det är just den New York-präglade stämningen och gastronomin man hittar på Ciccio’s, snarare än den traditionella italienska varan som finns i Toscana. Här är det högt i tak både bildligt och bokstavligt, och konceptet med mellanrätter att dela på inbjuder till liv och diskussioner vid bordet.

Nybrogatan 21