Från femstjärniga palats i Istanbul till tegelmurade celler i Boston – nu väljer världens arkitekter att konvertera fängelser till lyxhotell.

1. Hotel Katajanokka, Helsingfors

Tio minuter utanför Helsingfors reser sig en gotisk byggnad i rött tegel. Det tidigare fängelset bygges 1837 och har haft allt från premiärministrar till bankrånare i sina celler. Kriminalvården stängde 2002 och öppnade upp som hotell 2007. I hotellkorridorerna har man bevarat järnstängerna där fängelsevakter gick och drog sina batonger och i källaren har fängelsekulan konverterats till elegant restaurang.

2. The Liberty, Boston

Rest 1851 var Charles Street Jail fängelse i över hundra år och hade ikoner som Malcolm X och Bostons tidigare borgmästare James Michael Curley bland sina fångar. Designat av arkitekten Gridley James Fox Bryant är hotellet idag ett historiskt landmärke. Fängelset stängdes 1990 och renoverades till hotell 2001 av firman Carpenter & Company. Vågar man hoppas på att den femstjärniga frukosten skjuts in i rummet på en plåtbricka?

3. Het Arresthuis, Holland

Estetisk fängelseperfektion: svartputsad stenfasad, vitmålade galler och ramar. Med lika hög modegrad som säkerhetsgrad är Het Arresthuis – beläget i sydöstra Holland – en institution både för rättsväsende och designers. Fängelset byggdes 1863 och 2011 köpte holländska hotellgruppen Van de Valk den gamla finkan. 105 celler konverterades till 40 charmiga hotell.

4. Malmaison Oxford, England

Malmaison hotel har en lång historia. Rest på 1100-talet som en del av Oxford Castle förstördes det delvis under Englands inbördeskrig. Det byggdes om till fängelse under 1800-talet och blev hotell 2006. Rummen har originalinteriör så som celldörrar och exponerat tegel. Man somnar sällan så bra som efter ljudet av en järnregel som smäller för dörren.

5. Four Seasons Hotel Istanbul, Istanbul Sultanahmet

Fängelset Sultanahmet restes under tidigt 1900-tal, stängdes 1969 och togs över av Four Seasons under 1990-talet. Det transformerades snart till ett av regionens mest hyllade lyxhotell och bakom designen stod arkitekten Mimar Kemaleddin Bey. Originaldetaljer så som handmålat golvkakel och dörrvalv i sten har bevarats och restaurangen serverar mat som odlats på den tidigare fängelsegården.