Har du koll på det senaste inom designvärlden i staden som aldrig sover? Om inte, här kommer tips att klippa ut och spara inför resan.

Central park tower

I september blev det officiellt: skyskrapan Central park tower blir världens högsta bostadshus. Cirka 472 meter högt byggs skyskrapan av fastighetsutvecklaren Extell, som tidigare ligger bakom New York-projekt som One57 och Brooklyn point. Byggnaden kommer innehålla 177 lyxlägenheter, en sju våningar stor Nordstrom-affär samt medlemsklubben Central park club. Beläget på 57:e gatan med utsikt över Central park, ja, hela Manhattan, kallas gatan för ”Billionaires’ row”.

– Jag skulle definiera Billionaires row som New York citys monopolbräda där de überförmögna industrimagnaterna kommer samman för att arbeta, roa sig och shoppa, säger fastighetsmäklaren Alexander Glibbery.

Hudson yards

När Hudson yards invigdes i våras var det New Yorks största designhändelse sedan The world financial center öppnades 1988. Beläget nere vid Hudsonfloden, där pråmar och fraktfartyg ligger förtöjda vid träpålar, rymmer hamnområdet

bostadshus, shoppinggallerior, restauranger, hotell och gym. Höjdpunkten: kulturcentret The shed. Framtaget av arkitektbyrån Diller Scofidio + Renfro påminner fasaden om ett fluffigt duntäcke. Här hålls allt från liveframträdanden till samtida konstinstallationer. Nyligen var bland annat amerikanska miljökonstnären Agnes Denes där, mest känd för konstverket Wheatfield – a confrontation (1982) där hon planterade ett vetefält på nedre Manhattan.

Crosby street hotel

Crosby street hotel klarar konststycket de flesta hotell försöker sig på men misslyckas med: känslan av ett hem i en främmande stad. Det är kändisdesignern Kit Kemp som ligger bakom de 86 unika rummen med handmålade tapeter, soffbord av drivved och blommiga soffgrupper som hämtade från mormors vardagsrum. Hotellet ligger på Crosby street i Soho: sinnebilden av New York med blanka kullerstenar, röda tegelfasader och brandtrappor i svart järn. För den som

endast passerar går det alldeles utmärkt att smita in på knasiga Crosby bar. Här matchas det vågat med senapsgult, mossgrönt och blodrött, svarta industrifönster, grå ekgolv och polerad tennbar. Crosby bar sträcker sig hela vägen från Crosby street till Lafayette street och serverar allt från amerikansk frukost till sydeuropeiska cocktails.

Cooper Hewitt, Smithsonian design museum

Du har besökt Moma, vandrat Metropolitan museum of art till leda. Nu är det dags för Cooper Hewitt Smithsonian design museum. Fyllt av 3 000 år av design har museet på Upper east side över 210 000 objekt som sträcker sig från smycken till möbler. Enbart huset – Carnegie mansion, ritat av Babb, Cook & Willard och färdigställt 1902 – är värt ett besök. Affärsmannen Andrew Carnegie bad om New Yorks ”enklaste, rymligaste och mest anspråkslösa hus”. Han fick ett brittiskt palats i georgiansk arkitektur. Under hösten kan man se bauhaus-utställningen Herbert Bayer: Bauhaus master och den samtida designinstallationen Nature – Cooper Hewitt design triennial.

Abc carpet & home

Lagret med handsydda mattor har blivit en modern vandringssägen bland New Yorks designintresserade. Men det finns fler anledningar att besöka Abc carpet & home, särskilt för oss som kanske inte vill bära in en ihoprullad orientalisk matta på flyget hem. Här finns allt från amerikansk keramik till turkiska handdukar. Missa heller inte antikvitetsavdelningen med indian-målade linneskåp, limegröna köksskänkar och betsade byrålådor. Ja, hela möblemang som kunde vara hämtade från Lilla huset på prärien. I närheten ligger också kändistäta restaurangen Abc kitchen. Med en meny sammansatt av prisbelönta kocken Jean-George serveras organisk lunch i en vitmålad restaurang som för tankarna till Fårö.