I Norge har regeringen gett klartecken för att anordna konserter inför 3 000 --5 000 personer i ett testprojekt, enligt VG.

Konserterna planeras att hållas i Bergen och Oslo under juni månad, och deltagarna måste ta ett snabbtest innan de släpps in på arenorna. Publiken kommer även att testas för covid-19 några dagar efter konserterna för att se huruvida de smittats under evenemangen.