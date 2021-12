Cirka 40 tågavgångar i Jönköpings län har ställts in på grund av fordonsbrist, rapporterar Smålands-Tidningen.

– Problemen kom med snön. Mycket snö och is har samlats under fordonen, vilket gör att fukt tränger in i elektriska delar och komponenter har blivit skadade. Tågen får tas in i verkstad där snö och is får smältas bort innan reparation kan göras, säger Charlie Drab, tågansvarig på Jönköpings länstrafik, till tidningen.