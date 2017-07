Endast 27 av 1 000 uteblivna sophämtningar åtgärdades

Kråkfåglarna i kamp om skräpet på en rejält skräpig återvinningsstation i Burlöv. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

För att kunna utföra sitt uppdrag att hämta sopor i stora delar av Stockholm trots den vilda strejken bland ett 50-tal av företagets anställda har sopentreprenören Reno Norden bland annat tagit in anställda från andra kommuner och anlita underentreprenörer. På så sätt kunde Reno Norden på torsdagen ha 32 av sina 40 bilar i drift, enligt Krister Schultz, vd på Stockholm vatten och avfall.

Sammanlagt kom det in 5 112 anmälningar om utebliven sophämtning.

På fredagen körde 37 bilar, och sopåkarna kör dessutom längre pass och är fler i bilarna för att kunna arbeta bort kön av växande sopberg hos hushåll, restauranger och andra verksamheter i Stockholm. Men de strejkande sopåkarna har inte talat om vilka nycklar som går till vilka soprum, något som bidrar till att hämtningarna tar längre tid än normalt.

Sammanlagt kom det in 5 112 anmälningar om utebliven sophämtning i Reno Nordens områden från den 5 juli när strejken startade till och med den 13 juli.

644 av dessa åtgärdades, medan 4 468 ärenden är registrerade som ej återkopplade, visar siffror från Stockholm vatten och avfall. Catharina Wikström Erlandsson, kommunikatör på Stockholm vatten och avfall, pekar dock på att det är viss eftersläpning på att markera reklamationer som åtgärdade, vilket innebär att siffrorna för de senaste dagarna kan stiga.

På torsdagen kom det in 252 anmälningar om utebliven sophämtning i Stockholm.

I siffrorna kan det dock finnas ärenden där sophämtningen anmäldes som utebliven för att sophämtarna kom senare än vanlig. Det kan också hända att flera personer anmält samma ärende. Samtidigt kan det finnas fall där utebliven sophämtning inte anmälts, om de drabbade tänker att det inte är någon idé att anmäla eftersom de vet att det är strejk, enligt Catharina Wikström Erlandsson.

På torsdagen gick också ett antal sopåkare anställda på Liselotte Lööf ut i strejk som en sympatiåtgärd för kollegorna på Reno Norden. Också Liselotte Lööf har tagit in extra personal och kommer att köra under helgen. På torsdagen kom det in 252 anmälningar om utebliven sophämtning i de Stockholmsområden där Liselotte Lööf ansvarar för hämtningen. Tre av dessa åtgärdades.