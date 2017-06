Danmark firar historiska fotbollshjältar

* Spelades i Solna, Norrköping, Göteborg och Norrköping och inleddes med Sverige–Frankrike på Råsunda, en match som slutade 1–1 sedan Jan Eriksson gett Sverige ledningen i den första halvleken och Jean-Pierre Papin kvitterat i andra halvlek.

* Tomas Brolin, Karl-Heinz Riedle, Henrik Larsen och Dennis Bergkamp delade på skytteligasegern med tre mål vardera.

* Var det sista EM-slutspelet med enbart åtta lag. Deltagare: Sverige (i egenskap av värdnation), Frankrike, England, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Skottland och OSS (Oberoende staters samvälde tog över Sovjetunionens plats eftersom Sovjetunionen upphörde att existera 1991).

* Mästerskapslåten "More than a game" sjöngs av Towe Jaarnek och Peter Jöback.

* Sverige var det enda lag som besegrade Danmark och vann sin grupp före just Danmark. Sveriges resultat: 1–1 mot Frankrike, 1–0 mot Danmark, 2–1 mot England – och 2–3 i semifinalen mot Tyskland.