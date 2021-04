2020 satte nytt värmerekord i Europa

– En av de saker man slås av är hur mild den förra vintern var i Nordeuropa, mellan 2019 och 2020. Vissa stationer i Sverige visade till och med att det inte ens blev någon meteorologisk vinter alls, det gick direkt från höst till vår, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Han har just tagit del av den färska rapporten "European state of the climate 2020", från EU:s center för klimatövervakning Copernicus.