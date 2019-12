Manchester City har under 2010-talet gjort en ofattbar resa. Men satsningen har kostat sanslöst mycket pengar. Foto: Dave Thompson/AP

Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det var Manchester Citys årtionde. De rörde på sig mest åtminstone. Efter ett liv under lång tid i skuggan av allt från stadskollegan United till Europadominanten Real Madrid tog de sig till toppen och titlarna. I varje fall i England. Real vann Champions League fyra gånger under 2010-talet, bland Premier League-konkurrenter roffade både Chelsea och Liverpool åt sig pokalen som det Abu Dhabi-ägda City allra helst vill vinna. Men i en liga är Manchester City totalt ohotad. Klubben ritade om hela världens fotbollsatlas och tog sig till en ny nivå efter att ha satsat som ingen annan. Att ta sig från klubbfotbollens basläger till den allvarligaste av toppattacker kostade i runda slängar 15 miljarder kronor. Vad än Pep Guardiola säger, ingen annan är i närheten.