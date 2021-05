20 000 på plats under vaccinationsgala

Foo Fighters, Jennifer Lopez, J Balvin och Eddie Vedder framträdde på galan Vax Live i Los Angeles, natten till söndagen. I publiken – 20 000 vaccinerade och munskyddsbeklädda människor.

Galan presenterades som ett sätt att fira återkomsten av ett mer "normalt" liv med delade upplevelser efter drygt ett år av pandemiisolering. "Vax Live: The concert to reunite the world" samlade in närmare 54 miljoner dollar, motsvarande omkring 450 miljoner kronor, till Covax som arbetar för att vaccin ska fördelas rättvist mellan världens länder, skriver The Wrap.