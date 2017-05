Två olika proteströrelser i USA sammanföll i tid och inledde en omorientering som vi ännu ser effekterna av. Journalisten Sabine Pamperrien har skrivit en bok som visar att ”68-revolten” var i full gång redan 1967.

Summer of love: hippies på festival i Bedfordshire, England. Long hot summer: raskravaller i New Jersey. Foto: IBL

Det finns vissa år som vi först i efterskott inser har spelat en central roll i vår västerländska kultur. 1967 var ett sådant år. Nu, 50 år senare, har den tyska journalisten Sabine Pamperrien gett ut boken ”1967 – Das Jahr der zwei Sommer” (DTV Verlagsgesellschaft), som visar att den internationella proteströrelse som gått till historien som ”68-revolten” var i full gång redan året innan, och att 1967 därför kan sägas ha varit den avgörande vändpunkten under efterkrigstiden.

Pamperrien, född 1970, blev känd 2014 när hon gav ut en kritisk bok om Helmut Schmidt, Västtysklands socialdemokratiske förbundskansler 1974–82, där hon skildrade hans ambivalenta hållning som plikttrogen officer under andra världskriget (”Helmut Schmidt und der Scheißkrieg. Die Biografie 1918–1945”). Schmidt deltog fram till sin död i den tyska samhällsdebatten och var en allmänt respekterad utgivare av den internationellt renommerade veckotidningen Die Zeit. Att Pamperriens bok blev en bestseller visar vilken stor roll skuldfrågan från Hitlertiden fortfarande spelar i Tyskland.

Även hennes nyutkomna bok har väckt uppmärksamhet. Undertiteln – ”De två somrarnas år” – syftar på att sommaren var splittrad 1967, framför allt i USA: å ena sidan firade hippierörelsen, som protesterade mot Vietnamkriget och krävde fri sexualitet – ”Make love, not war” – en uppsluppen Summer of love. Å andra sidan nådde de eskalerande rasoroligheterna sin höjdpunkt samma sommar, vilket kom att kallas Long hot summer of 1967. Pamperrien visar att de två proteströrelserna mot hat och diskriminering inledde en omorientering i USA. Många, som dittills understött Vietnamkriget och avfärdat hippieanhängarna som landsförrädare, anslöt sig nu till den pacifistiska rörelsen. Även den av Martin Luther King anförda civil rights-rörelsen mot rasism och social orättvisa växte lavinartat.

Annons X

Pamperrien beskriver ingående studentupproret i Förbundsrepubliken och den västtyska proteströrelsens ledande gestalt Rudi Dutschke. Studentrevolten utlöstes den 2 juni 1967 av ett mord: studenten Benno Ohnesorg blev skjuten av en polis under en fredlig demonstration mot shahen av Iran, som var på besök i Västberlin. På ett möte samma kväll utropade prästdottern Gudrun Ensslin, som skulle bli en ledande gestalt i terrorgruppen Röda armé-fraktionen (RAF): ”Det är Auschwitzgenerationen och med den kan man inte tala.” RAF, som grundades 1970, utmanade den västtyska staten med olika våldsdåd. 1975 ockuperade RAF-medlemmar den västtyska ambassaden i Stockholm för att tvinga regeringen i Bonn att släppa terrorgruppens ledare som fängslats 1974. Men Helmut Schmidt, som då var kansler, gav inte efter och flera personer dödades.

I hela västvärlden revolterade 68:orna mot konservativa samhällsstrukturer och strikt sexualmoral. Det var fallet också i Västtyskland, men kärnan i konflikten där var en uppgörelse mellan generationerna om skuldfrågan från Hitlertiden. På 60-talet ställde krigsgenerationens barn de äldre generationerna till svars och krävde att de skulle sluta skjuta skulden på Hitler och erkänna att de gett honom sitt stöd.

Det torde inte vara en tillfällighet att Pamperrien valt att undersöka just året 1967. Som barnbarn till krigsgenerationen torde hon under sin uppväxt ha upplevt känsloladdade diskussioner om skuldfrågan från Hitlertiden. Man kan man utgå ifrån att hon i skolan hade lärare som var övertygade 68:or och sökte inverka på sina elever. Att hon blev påverkad visar hennes bok om Helmut Schmidt.

Men just därför tog hon säkert också intryck av de självkritiska diskussioner 68-årsgenerationen förde under åminnelseåret 2007. 30 år efter den ”tyska hösten” 1977, då tre ledande män i den västtyska staten mördades av RAF, var medierna fyllda av reportage som visade vilka följder terrordåden fått: barn som vuxit upp faderlösa, änkor som aldrig kommit över sin sorg, gamla föräldrar som förlorat sin ende son. Till offren hörde inte bara de män RAF velat eliminera utan även ett flertal livvakter, poliser och vaktmästare.

Många grånade 68:or mindes med skam att de varit så ideologiskt förblindade att de inte känt någon empati för dessa offer. Nu distanserade de sig från sin dåtida hållning. Även om de aldrig gett RAF sitt aktiva stöd frågade de sig i vilken mån de kan ha bidragit till ett samhällsklimat som möjliggjort terrorn. Hade de inte i terroristerna sett frustrerade idealister, som med rätta ville tvinga den förhärdade staten att äntligen ta deras krav på allvar?

År 2008 kom en rad självbiografier ut, där 60-talets ­rebeller tog ställning till sitt uppror 40 år tidigare. Några var mycket kritiska. Historikern Götz Aly, på 70-talet en radikal maoist, drog paralleller till nazirörelsen 1933. Han framhöll att det i båda fallen rört sig om ett ungdomsuppror med målet att skapa ett jämlikt samhälle men att båda upproren mynnat ut i politisk likriktning och totalt anpassningstvång.

En annan ledande 68:a, den internationellt kände och i Sverige beundrade författaren Peter Schneider, konstaterade självkritiskt hur naiva och verklighetsfrämmande de varit. Men han beskrev deras storhetsvansinniga planer att rädda världen med varm humor och höll fast vid övertygelsen att deras protest varit absolut nödvändig och viktig.

Då obearbetade skuldkänslor går i arv känner sig även yngre tyska generationer belastade av nationens skuldfrågor. Sabine Pamperriens böcker visar att det även gäller för henne. I sin bok om Schmidt hanterade hon den skuldfråga som debatterats i Västtyskland ända sedan krigsslutet: frågan om tyskarnas skuld till de brott som begicks under Hitlertiden. Eftersom hon vuxit upp väster om järnridån har hon förskonats från Tysklands ”andra skuldfråga”, som dök upp efter återföreningen 1990: frågan om östtyskarnas skuld för att de anpassat sig i en ny diktatur och inte gjort uppror mot regimens förtryck och neurotiska övervakningssystem.

Boken om 1967 visar att Pamperrien däremot känner sig berörd av Tysklands ”tredje skuldfråga”: frågan om 68-rörelsens skuld till de terrordåd som följde i studentrevolutionens spår. I dagens diskussioner om den växande högerradikalismen anklagas 68:orna för att med sin protest mot all auktoritet ha försvagat statens ställning och därmed banat väg för populistiska partier som kräver starka politiska ledare. Det är därför förståeligt att Pamperrien haft ett behov av att belysa bakgrunden till 68-revolten för att bättre förstå de problem och konflikter hon konfronterades med under sin uppväxt – och delvis konfronteras med idag.

Hon har gått grundligt till väga. Med ett omfattande källmaterial – brev, dagböcker och pressurklipp – speglar hon stämningen i västvärlden 1967. Vilka händelser ­informerade medierna om? Vad intresserade allmänheten? Vem var tidens idol inom litteratur, sport och pop-musik? Pamperriens bok är kulturhistoria på mikronivå.

I tolv kapitel skildrar hon utförligt månad för månad vad som skedde 1967. Hon visar att ett stort antal tabun bröts i de västliga demokratierna, som dittills varit präglade av traditionstyngt konservativt tänkande. När popstjärnan Mick Jagger i England dömdes för knarkinnehav utlöste domen en proteststorm mot det ”föråldrade brittiska rättssystemet” och ”bigotta moralföreställningar”. Ett annat exempel: 1967 deltog en kvinna förklädd till man i ett maratonlopp, som protest mot förbudet mot kvinnor att delta – det ansågs vara för ansträngande för ”det veka könet”. Hon kunde på så sätt bevisa att kvinnor mycket väl klarar av sådana utmaningar, men hennes protestaktion utlöste en skandal som idag ter sig absurd.

Pamperrien informerar om vad som skedde på den stora internationella scenen 1967: Under sexdagarskriget i juni ockuperade Israel Västbanken, Golanhöjderna, Gazaremsan och Sinaihalvön; världsmästaren i boxning Cassius Clay, som konverterat till islam och därför kallade sig Muhammad Ali, förlorade sin boxningslicens och alla sina titlar som straff för att han vägrade delta i Vietnamkriget; den sydamerikanske rebellen och gerillaledaren Che Guevara, som blev proteströrelsens idol, mördades i Bolivien; det unga popbandet från Liverpool – The Beatles – var på höjden av sitt internationella segertåg; tidens skönhetsideal, den extremt magra engelska modellen Twiggy, drev många kvinnor till förtvivlan.

Men Pamperrien skildrar också vad som skedde på den lilla privata tyska scenen. Hon citerar ur en dagbok som en västtysk järnvägsarbetare förde 1967. Citaten belägger hur snävt hans perspektiv var. Hans dagbok speglar inte världshändelserna utan bara hans problem vid sin husrenovering.

1967 var östtyska författare för första gången representerade på bokmässan i Frankfurt am Main, vilket Västtyskland, som vägrade erkänna DDR, dittills hade förhindrat. Redan då började alltså uppluckringen i det kalla kriget, som Willy Brandt, socialdemokrat och emigrant i Stockholm under kriget, skulle fullfölja när han kom till makten i Bonn 1969.

Pamperriens bok visar att mycket har förändrats under det halvsekel som gått. Men läsaren slås också av hur många paralleller som kan dras till våra dagar: Frågan hur en demokrati kan värja sig mot radikalism utan att göra avkall på sina värderingar debatterades i Västtyskland redan 1967. Då sökte Förbundsrepubliken en lösning på problemet hur det nynazistiska partiet NPD:s framgångar skulle bemötas. Idag är den eskalerande högerradikalismen ett problem i många demokratier, men någon lösning är fortfarande inte i sikte.

Järnvägsarbetarens dagbok 1967 speglar en tidlös hållning: medan världen skakas av kriser är det i första hand personliga problem som sysselsätter den enskilde. Så har det alltid varit och så är det än idag.

Sabine Pamperriens bok är faktaspäckad men välskriven och lättläst, och för den som upplevt den tiden väcker läsningen många minnen.

Barbro Eberan Fil dr i germanistik och författare