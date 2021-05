19-årig motorcyklist död efter kvalkrasch

Dupasquier kraschade våldsamt under lördagens kval i klassen Moto3 under en grand prix-tävling på Mugellobanan i norra Italien. Han konstaterades död under söndagen, före GP-loppet som ska arrangeras enligt plan, efter att ha vårdats på Careggisjukhuset i Florens.

"Å MotoGP:s vägnar ägnar vi våra tankar till hans stall (Prüstel), hans familj och älskade. Du kommer att vara väldigt saknad, Jason. Vila i frid", skriver den internationella motorcykelorganisationen i ett uttalande.