181 vd:ar: Enbart vinst till aktieägare kan inte styra

Nästan 200 företagsledare i USA, vd:ar från bland andra Apple, Amazon och JP Morgan, har skrivit under ett uttalande om att vinst till aktieägarna inte längre står över andra intressenter i bolaget – ett skifte i toppen av det amerikanska näringslivet.

Uttalandet skrevs under i lobbyorganisationen the Business Roundtable, som de senaste 20 åren slagit fast i sina uttalanden att ”företag existerar primärt för sina aktieägare”, rapporterar New York Times.