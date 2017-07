17 misstänkta narkotikabrott på Öland Roots

17 personer misstänks ha använt narkotika under Öland Roots. Bilden har inget med personerna i texten att göra. Arkivbild. Foto: Helena Landstedt/TT

17 personer har tagits av polisen för narkotikabrott under festivalen Öland Roots, rapporterar SVT Nyheter Småland.

– Vi har poliser på plats och de har ingripit mot personer som misstänks vara påverkade av narkotika, det rör sig om ringa narkotikabrott, säger Eva Jirhall, förundersökningsledare vid polisen i Kalmar, till SVT.

I första hand rör det sig om cannabis, som har påträffats i mindre mängder under festivalen. De 17 personerna misstänks för ringa narkotikabrott.

Tredagarsfestivalen Öland Roots inleddes under torsdagen och bjuder på artister som Toots and the Maytals, Syster Sol och Kapten Röd.