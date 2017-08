15 månaders fängelse för självmordshets

En delstatspolis visar upp pojkvännens mobiltelefon under rättegången i Massachusetts i juni. Foto: Charles Krupa AP/TT

För tre år sedan hetsade den då 17-åriga flickan sin pojkvän att begå självmord. I ett uppmärksammat rättsfall fälldes hon i juni för dråp av en domstol i amerikanska Massachusetts och på torsdagen fastställdes straffet.

Den i dag 20-åriga kvinnan döms att avtjäna 15 månader i fängelse. Därefter ska hon stå under skyddstillsyn under lika lång tid.

Händelsen hon fälls för inträffade den 12 juli 2014. Pojkvännen tänkte begå självmord genom att leda in avgaser i sin parkerade bil, men avbröt självmant självmordsförsöket. Den dråpdömda kvinnan uppmanade honom då via sms att: "Gå för helvete in i bilen!"