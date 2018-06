130 kilo mat räddar midsommarfirandet

Svenska landslaget har rest med tung packning till VM i Ryssland. Totalt har 5,5 ton tagits med till basen i Gelendzjik – 4,8 skickades med lastbil via S:t Petersburg, resten packades in i spelarnas charterflyg – och 130 kg av vikten var matprodukter som skulle in i kocken Mats Broströms kök.