13 eurovisionlåtar som älskas av svenskarna

6. Storbritannien

Nu går det undan. På en sjätteplats hittar vi Storbritanniens bidrag från 1997, ”Love shine a light” med Katrina and the Waves. Fyra procent tycker att det är den bästa vinnarlåten genom tiderna. Undra hur många procent bandet hade fått om de hade framträtt med deras hit från 1985 ”Walking on sunshine”?