13 år och i fängelse: Mamma, ta mig härifrån

Isadora Kosofsky är en 24-årig dokumentärfotograf och filmare som lever och arbetar i Los Angeles. Hon är intresserad av sociala frågor, och arbetar ofta lång tid tillsammans med de människor hon porträtterar.

Kosofsky började arbeta redan som 16-åring och hennes fotografier har varit med i tidningar som The Washington Post, The New York Times och Time. För sitt arbete har hon bland annat mottagit 2012 års Inge Morath-pris, samt utmärkelser från Women in photography international, Prix de la photographie Paris och New Yorks fotofestival.

