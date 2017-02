100 böcker att läsa under en livstid

”Flugornas herre”, ”Carrie” och ”A clockwork orange” må så vara men ”Svindlande höjder” är väl knappast någon nagelbitare? Stieg Larssons ”Män som hatar kvinnor” och John Ajvide Lindqvists ”Låt den rätte komma in” finns med på Goodreads lista över de 100 otäckaste böckerna som någonsin skrivits.

Don't Read It With the Lights Off: The 100 Most Disturbing Novels Ever Written Per Goodreads - How many have you survived?