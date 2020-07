Med ett för ändamålet avsett svärd adlade Storbritanniens 95-åriga drottning Elizabeth II på fredagen den fem år äldre krigsveteranen och miljoninsamlaren Tom Moore i en ceremoni på slottet Windsor.

Krigsveteranen Moore, som tjänstgjorde under andra världskriget, blev "Kapten Tom" med det brittiska folket när han samlade in 33 miljoner pund – motsvarande nästan 374 miljoner kronor – för att stödja det brittiska sjukvårdssystemet NHS under coronakrisen.