10 snyggaste modedetaljerna på Oscarsgalan

Vintagesmycken från Cartier, sammetsröda tiaror och blå protestband mot President Trump. Här är Oscarsgalans vackraste modeaccessoarer!

Alicia Vikanders Bulgari-halsband. Den svenska aktrisen glimrade starkast i Hollywood i natt.

Karlie Kloss blå ACLU-band som bars i protest mot President Trumps inreseförbud. Klänningen kommer från Stella McCartney och smyckena från Nirav Modi.

Isabelle Hupperts svarta naglar. Less is more när den amerikanska skådespelerskan intar röda mattan i en klänning från Armani.

Dakota Johnsons enorma guldrosett. Klänningen från Gucci kom med en färdigskräddad accessoar. Lägg därtill vintagesmycket från Cartier runt halsen.

Ryan Goslings svarta kråsmönster. Signerad Gucci kan hans smoking vara galans snyggaste.

Pharell Williams halsband i svarta pärlor. Till detta Chanel-smoking och diamantbrosch.

Ruth Neggas sammetsröda tiara från Irene Neuwirth. Här kombinerat med Valentino-klänning och blodrött läppstift.





Emma Stones örhängen från Tiffany & Co. Skådespelerskan matchade smyckena med en kreation från Givenchy.

Naomie Harris juvelklädda skor från Calvin Klein. Klänningen med släp är även den från det amerikanska modehuset.

Riz Ahmeds blå mockaskor med lacktå. Till detta smoking från Ermenegildo Zegna.