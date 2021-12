Ljusglimtar från året som har gått

Covid-19 har dominerat medierapporteringen under hela året, men i skuggan av viruset har flera medicinska framsteg gjorts när det gäller andra virus och sjukdomar.

I juni meddelade WHO att Kina är fritt från den myggburna sjukdomen malaria. Några månader senare gick WHO även ut med nyheten att de godkänner ett malariavaccin för barn under fem år. Vaccinets effektivitet för att förebygga allvarliga fall av sjukdomen beräknas vara cirka 30 procent.