Från ostörda utsikter över Indiska oceanen till geparder och lejon som springer fritt på Savannen – här är hotellrummen som tar begreppet ”room with a view” till nästa nivå.

Four Season Resort Lanai, Lanai, Hawaii

Alii Royal Suit på Four Season Resort Lanai innehåller ett vardagsrum, arbetsrum, matsal för sex personer och badrum som bland annat är utrustat med dubbla ångduschar. På den privata verandan finns matbord, loungestolar och en stor dagsbädd. Här står även två kikare placerade så du kan spana på delfiner som hoppar i vattenbrynet.

Från $21,000/natt, läs mer och boka här.

Carlton Hotel St. Moritz, Schweiz

Den nästan 400 kvadratmeter stora Carlton Penthouse, är beläget på hotellets takvåning och har en 360 graders utsikt över Lake St. Moritz och de schweiziska alperna. Här finns fem terrasser, privat hiss upp, egen butler och en 24 timmars limousinservice. Och inte att glömma, världsklassig skidåkning.



Från $18,000/natt, läs mer och boka här.

Coco Privé Private Island, the Maldives

På den här exklusiva ö-resorten finns sex villor, privat kock och butler, vinkällare, cocktailbar, matsal, kök, inomhus- och utomhusgym samt en 40 meter lång pool. Under dagarna får du en ostörd utsikt över Indiska oceanen och när solen går ner kan du se Vintergatan genom teleskop.

Från $45,000/natt, läs mer och boka här.

Taj Lake Palace, Udaipur, Indien

Efter Taj Mahal, är Taj Lake Palace den mest fotograferade byggnaden i Indien. Högt beläget ligger de spektakulära Aravallibergen och Lake Pichola på ena sidan och på andra sidan en rad olika palats. Hotellet är som gjort för en kunglighet – eller för någon som önskar att känna sig som en.

Från $23,000/natt, läs mer och boka här.

Las Ventanas al Paraiso, Los Cabos Mexiko

Try Warner Mansion – det mest exklusiva boendet på hotell Rosewood Las Ventanas – är 2600 kvadratmeter och har panoramavy över Sea of Cortez. Här får du bland annat tillgång till en privat strandlänga, infinity-pool och eget spa.

Från $35,000/natt, läs mer och boka här.

Explora Patagonia, Torres del Paine, Chile

Vid världens ände, i Torres del Paine National Park finns bara ett hotell. Rummen är medvetet enkla för att allt fokus ska ligga på den spektakulära utsikten över de glaciärtäckta bergen och Lake Pehoe. Här finns möjlighet att upptäcka den fantastiska naturen både till fots och på hästryggen.

Från $8,184/natt, läs mer och boka här.

Thanda Island, Tanzania

Beläget i Shungi Mbili Island Marine Reserve i södra Tanzania, får du på Thanda Island tillgång till ett privat marinreservatet. Det är till för familjen (eller en grupp av vuxna) som letar efter en semester fylld av vattenaktiviteter. Här kan du bada med valhajar, åka på djuphavsfiske, paddla kajak eller prova på andra vattensporter som wake-board eller stand up paddle. På ön finns en villa med fem rum, och man måste hyra hela.

From $15,000/natt, läs mer och boka här.

Singita Serengeti House, Tanzania

Fastigheten är beläget på 350,000 tunnland i Grumeti Reserves som ligger i hjärtat av Serengeti, i norra Tanzania. I huset får du din egna butler, hushållerska, kock och safariguide. Här får du en riktig vildmarksupplevelse – som inkluderar geparder, gnuer, giraffer, lejon, elefanter, buffalos och leoparder – utan att ens lämna rummet.

Från $9,155/natt, läs mer och boka här.

Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort, Lake Buena Vista, Florida

Det är visserligen Disney, men i det här fallet har Disney gjort helt rätt. Den här lyxiga resorten har den enda adult only-poolen på hela Disney området och från nio-bäddsrummet Royal Suite har du privat utsikt över Magic Kingdoms fyrverkerier. På området finns sex restauranger, en 18-håls golfbana, tre tennisplaner, stort spa och vattenland.

From $41,000/natt, läs mer och boka här.

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, Oman

Beläget 2000 meter över havet är det här hotellet ett av Mellanösterns lyxigaste hotell. The Royal Mountain Villa har en privat 13 meter lång pool med ansluten jacuzzi och en utomhusdusch – som alla har utsikt över de vackra bergsvyerna.

Från $17,000/natt, läs mer och boka här.