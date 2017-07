Nej, du ska inte behöva ägna varje minut av ditt liv till att bli mer hälsosam. Ibland kan det räcka med bara en minut. Här är tio enkla knep som kommer göra dig både friskare och lyckligare.

1.Smörj in öronen med SPF.

Du smörjer in ditt ansikte med solcrème (ja, det förutsätter vi) – men ta även några sekunder och applicera det på dina öron. Vanlig melanom hudcancer beläget på öronen ­har visat sig vara ännu mer aggressiv – dessa tumörer växer sig större och djupare än de som dyker upp i ansiktet. Dessutom gör örats form det svårare att upptäcka eventuella hudförändringar som kan tyda på cancer. Helt enkelt värda sekunder att investera i.

2. Använd tandtråd.

Vi vet att det är ett steg man gärna skippar efter en lång dag. Men att använda tandtråd – i kombination med att borsta tänderna två gånger om dagen och regelbundet besöka tandläkaren – håller bort bakterier och håller tänderna och tandköttet fria från infektioner, enligt American Dental Association. Och, det kan till och med förlänga ditt liv. En studie som utfördes 2011 på äldre vuxna visade att de som aldrig använde tandtråd hade upp till 30 procent högre risk att dö under studien än de som dagligen använde tandtråd. Så, gör det bara.

3. Ta några sekunders paus innan du stoppar i dig ett onyttigt snacks

Innan du sträcker dig efter en chokladbit eller något annat onyttigt snack, vänta 25 sekunder. Det kan vara nog med tid för att övertala dig själv att istället välja ett nyttigare alternativ, enligt en tidig studie från Rush University i Chicago, som undersökt hur människor beställer från godisautomater.

4. Stå i plankan

Denna enkla träningsform tränar dina magmuskler och nedre rygg och kan förhindra skador. Genom att stärka dina magmuskler kan din ryggrad få mer stabilitet berättar Sherry Pagoto, professor i medicin på University of Massachussetts Medical School. Börja med att stå i plankan i 20 sekunder och jobba dig sedan upp till en minut.

5. Stretcha bort stressen

Har du en stressig dag? Ställ dig i yoga-positionen downward dog. Det ger en väldigt bra helkroppsstretch som når musklerna i dina axlar och ryggen som tenderar att hålla inne stress, säger Pagoto.

6. Kolla toaletten

Efter att ha gjort nummer ett eller nummer två ta en titt – både ditt kiss och din avföring kan säga mycket om din hälsa, säger Michael Langan, doktor i internmedicin på Ohio State University Wexner Medical Center. Om ditt urin är mörkgult betyder det att du ska dricka mer vatten (idealet är att att kisset ska vara genomskinligt eller väldigt ljusgult). Rosa eller rödaktigt kiss kan visa på urininfektion eller andra hälsoproblem – då ska du kontakta läkare. Kolla efter ledtrådar i din avföring också: ”Hård avföring, konsistens som små kulor, eller svårigheter att gå på toaletten kan vara en indikation på förstoppning”, säger Langan. Drick ordentligt med vatten och ät åtminstone 25 gram fiber på en dag (frukt, grönsaker och fullkorn) för att få till regelbundna toalettvanor. Svart eller tjärartad avföring kan vara en indikation på en blödning i mage eller tarm – boka då en tid hos din läkare direkt.

7. Sitt rakt

Att sitta rakt med en bra hållning (ryggraden i rak linje och axlar bak) har hjälpt människor med depressionssymptom att känna sig mer entusiastiska och mindre slöa, visar en ny studie som publicerades i Jounral of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry. Andra forskare menar på att en god hållning kan boosta hjärnaktiviteten.

8. Andas rätt

När saker går fel, andas med magen, säger Dr Sheenie Ambardar, psykiatrier i Beverly Hills som specialiserar sig på lycka och välmående. Långsamma, djupa andetag minskar hjärtfrekvensen, sänker blodtrycket och ger signaler till resten av kroppen att slappna av, adderar Pagoto.

Så andas du rätt: Andas in genom näsan, håll medan du räknar till tre, andas ut ur din mun – samtidigt som du föreställer dig din mage expandera och krympa vid varje andetag. Endast fem av dessa andetag kan släppa på spänningar och minska ångest säger Ambardar.

9. Byt ut kökshanddukarna

Diskhanddukar är det smutsigaste du har i köket. Faktum är att nära 90 procent av de handdukar som testades i en studie av Food Production Trends innehöll koliforma bakterier (den sorten som finns i avföring), och 25 procent hade E.coli. Undvik att sprida bakterier genom att dagligen byta ut dina handdukar.

10. Uppdatera din smoothie

När alla andra slänger i gurkmeja i deras mixer, kör på koriander i pulverform istället. Det är bra för matsmältningen och för att förhindra uppsvälld mage, enligt Patricia Bannan som är författare till boken Eat right when time is tight. Använd en kvarts tesked per portion.