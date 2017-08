Hösten närmar sig med stormsteg och vad passar bättre än att kura ihop sig framför en bra film eller bok under de regnigaste dagarna? Vi kan se fram emot en fantastisk biohöst med många spännande filmer – men har du koll på böckerna bakom?

1. Tulpanfeber

Baserad på Deborah Moggach succéroman med samma titel. I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med tulpanlökar. Samtidigt som den så kallade tulpanmanin blir alltmer hysterisk försöker den rike handelsmannen Cornelis Sandvoort skapa den ultimata familjelyckan med sin yngre fru Sophia. Cornelis anlitar en konstnär för att föreviga deras porträtt - men Sophia faller snart handlöst för konstnären och hennes kärlek till honom för ödesdigra konsekvenser. Huvudrollen spelas av svenska Alicia Vikander.

Premiär: 14 Juli



2. Mordet på Orientexpressen

Deckardrottningen Agatha Christies kända karaktär Hercule Poirot får nytt liv i filmatiseringen av Mordet på Orientexpressen. Handlingen utspelas på ett tåg påväg från Istanbuls järnvägsstation till Calais. Under en stormig natt, då tåget tvingas stanna, mördas plötsligt en av passagerarna och Poirot måste kämpa mot klockan för att hitta mördaren som med största säkerhet befinner sig ombord på tåget.

Premiär: 24 november

3. DET

Stephen Kings rysare från 1986 blir nu film och kommer ut lagom till höstmörkret. Sju elvaåringar bestämmer sig för att trotsa rädslan och gå till botten med varför så många barn från den lilla staden Maine försvinner och mördas. Snart inser de att mördaren inte är mänsklig.

Premiär: 13 september



4. Snömannen

En av världens främste deckarförfattare, norske Jo Nesbø, får nu se en av sina omåttligt populära böcker bli film. Böckerna om kriminalkommissarie Harry Hole har sålts i över 28 miljoner exemplar och översatts till 51 språk. I filmen dras Hole in en i en kuslig mordgåta när en mördad kvinnas scarf hittas lindad runt en snögubbe.

Premiär: 13 oktober

5. Victoria och Abdul

Den verklige historien om vänskapen mellan Drottning Victoria och hennes tjänsteman Abdul fascinerade många när den kom ut som bok, skriven av Shrabani Basu. Tack vare regissör Stephen Frears kan vi nu följa dramat på bioduken.

Premiär: 22 september

6. The mountain between us

Två främlingar finner sig själva strandade bland de snötäckta bergen i Utah, utan någon som helst möjlighet att få kontakt med civilisationen. Tillsammans måste de kämpa för att överleva. Filmen är baserad på Charles Martins bok med samma namn.

Preimär: 27 oktober

7. Wonder

Filmen om den abnorme pojken August baseras på tre noveller skrivna av R.J. Palacio. När August ska börja skolan måste han kämpa med att klasskamraterna ska förstå att han, trots sitt ovanliga ansikte, är en helt vanlig pojke som bara vill passa in.

Premiär: 17 november (USA)

8. Thank you for your service

Baserat på boken av David Finkel, med samma namn, berättar denna film om den posttraumatiska stress som drabbar många amerikanska soldater efter deras tjänstgöring.

Premiär: 27 oktober (USA)

Foto: Kerry Brown

9. The man who invented Christmas

När Charles Dickens skrev A christmas carol hade han nog ingen aning om att han skulle förändra hur vi ser på julen för alltid. Filmen följer de febriga veckor under vilka han skapade historien om Ebenezer Scrooge.

Premiär: 3 november (USA)

10. Molly’s game

Den makalösa, och verkliga, historien om kvinnan som skapade världens mest omtalade pokerspel. Regissören Aaron Sorkin låter oss lära känna unga Molly, vars liv består av lyxjets, exklusiva fester och överdådiga middagar med världens mäktigaste kvinnor och män. För hisnande summor pengar kunde du köpa en biljett in – men var det verkligen värt det?

Premiär: 22 november (USA)