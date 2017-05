10 bästa filmerna: ”Middag förvandlas till avslöjande lek”

”Get out”. Foto: UIP

Betyg: 6 av 6

Get out: Gnistrande originell filmkonst

”Jordan Peele, hittills mest känd för komedishowen ’Key & Peele’, är lika hemtam med det politiska stoffet som med de klassiska horrorknepen, och det fina är att filmen funkar på båda planen: formlekarna tar inte över tankegodset, men hötter å andra sidan inte heller med fingret, och det finns säkert en teoretisk möjlighet att det existerar tittare som inte fattar den invävda diskussionen om vita privilegier utan ’bara’ absorberas av thrillerkickarna.

Hur väl ’Get out’ kommer att åldras är förstås omöjligt att säga, men just här, just nu, känns den som ett stycke lika gnistrande originell filmkonst som ’I huvudet på John Malkovich’ eller ’Eternal sunshine of the spotless mind’. Se den, och se den en gång till, skriver SvD:s Anna Hellsten.