KASSEL. Visst är det pampigt, ”The Parthenon of books”, böckernas Parthenon, på Friedrichsplatz i Kassel. Det jättelika stålskelettet efterliknar det berömda antika templet i Aten och har samma proportioner. Bakom ett täckande plasthölje som löper utmed pelare, friser och gavlar syns tiotusentals böcker som alla någon gång, under någon regim, varit förbjudna. Här finns såväl Salman Rushdies ”Satansverserna” som Franz Kafkas dagböcker. Valet av den senare författaren påminner om bokbålen under naziepoken, varav ett ägde rum just på denna plats.

Verket, som samtidigt ramar in en stor öppen scen, är skapat av argentinska Marta Minujín. Hon har uppfört det en gång förut, 1983 i Buenos Aires efter den argentinska miltärjuntans fall. Här i Kassel blir det till ett landmärke för den gigantiska konstutställningen Documenta 14, som invigdes I lördags.

Documenta, som gärna beskriver sig som ”världens viktigaste konstutställning”, äger rum i femårscykler då den intar flera av den hessiska provinsstadens offentliga byggnader och platser. Denna upplagas konstnärlige ledare, polske curatorn Adam Szymczyk, har haft uppdraget sedan 2013. Då, som en solidarisk politisk gest mitt i EU- och eurokrisen med Grekland och Tyskland som huvudmotståndare, bestämde han sig för att förlägga en del av Documenta till Aten, där man öppnade redan i april.

Mottot där som här är ”att lära av Aten” och utställningens logotyp är en liten uggla, i den grekiska mytologin följeslagare till Athena, vishetens gudinna.

Därmed också sagt att denna Documenta är väldigt didaktisk, ett veritabelt lärostycke i Bertolt Brechts anda. Mycket handlar om undervisning, ja, om politisk fostran.

Tematiken blir tydlig, rentav övertydlig, redan när man närmar sig innerstaden och passerar de vanligtvis monumentala portalerna Torwache. Nu är de iklädda gamla jutesäckar, en gång använda för att transportera kolonialvaror från Afrika. Konstnären Ibrahim Mamana väckte stor uppmärksamhet med dem redan när de klädde den långa väggen i Arsenale i Venedig under biennalen 2015.

På en central plats har Olu Oguibe, överlevare av hungerkatastrofen i Biafra, låtit resa en stor obelisk som i guldskrift på arabiska, turkiska, tyska och engelska citerar Jesus ord ur Matteusevangeliet: ”Jag var en främling och ni tog emot mig.”

Med andra ord: postkolonialism och migration är i fokus. Det är stora och viktiga frågor som samtidskonsten ofta tar sig för att gestalta och levandegöra ur olika vinklar.

Här presenteras på så många olika sätt och vis socialreportage och arkivmaterial ur historiens mörkaste kapitel. Slaveriet, de vita herrarnas godtyckliga gränsdragningar i kolonierna, Nazitysklands rov av judisk egendom. Kanadensiska indianmansker, ett förhänge av kranier från renar och en stor väv framställd av maorier manifesterar curatorernas stora engagemang för ursprungsfolks rättigheter. Någon visar musikinstrument byggda av vrakdelar från av förlista flyktingbåtar. En annan har plockat fram hippiedanser från 1970-talet.

Och över alltsammans står det med stora bokstäver på den förnämsta utställningsbyggnaden Friedericianums fasad: ”Being safe is scary”. Till vem riktar sig de orden? Till migranterna? De skulle ju mycket gärna befinna sig i säkerhet. Till publiken? Men vi kan tryggt vandra vidare in bland politiska budskap i förvissning om att de inte avviker från gällande normer inom samtidskonsten.