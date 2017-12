SE HELA SÄNDNINGEN HÄR | FED-chefens sista besked blir en räntehöjning. SvD:s Sandra Johansson lämnar rapport från New York. Och jämställt företagande på FN:s agenda. Jessica Stark vd på Styrelseakademin medverkar i programmet och pratar hur techbolag just nu visar vägen. Blir 2018 året då allt brakar? I Ekonomistudion onsdag pratar Helena Haraldsson, makroekonom på Carnegie om vad investerarna bör hålla koll när världsekonomin går in i en ny fas. Ekonomistudion sänds direkt varje vardag 06.46.