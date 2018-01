Experten: ”Så placerar börsproffsen sina pengar”

I Ekonomistudion i dag: Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) mötte under onsdagen representanter från finansbranschen för att diskutera de senaste #metoo-uppropen i branschen. Med på mötet var bland andra Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i Riskkapitalföreningen. Hon gästar Ekonomistudion. Medverkar gör även SvD:s Teresa Kuchler om dagens toppmöte mellan Emmanuel Macron och Theresa May. Och SEB:s placeringsstrateg Johan Hagbarth berättar mer om var börsproffsen lägger sina pengar just nu.