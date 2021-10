007:s mest populära film - och största miss

Live and Let Die (1973)

Foto: Courtesy Everett Collection / TT

”Live And Let Die” spelar Roger Moore för första gången huvudrollen som James Bond. Han skulle återkomma sex gånger till, men ”Live and Let Die” var den mest lönsamma där han spelade MI6-agenten.

Budget: 7 miljoner dollar.

Globala biointäkter: 161,8 miljoner dollar.

Vinst jämfört med budget: 2 310 procent.