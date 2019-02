En tv-serie gav kvinnor upprättelse mot sexanklagade R Kelly

Kriminaldokumentären tycks ha blivit vårt nya rättsväsende. En institution för de försvarslösa, en instans för de nödställda. Där målsägande med av staten utsett ombud tidigare möttes av en advokat i solkig kostym och nervöst lossad slipsknut är det nu Hollywoodproducenter som ger offren upprättelse. Försvarsadvokaten som halkar in i rättssalen, spiller bevismaterial ur portföljen och rättar till luggen med båda händer har ersatts av manusförfattare på jakt efter content.

Kanske började det med Netflixserien Making a Murderer 2015. Dokumentären följer den 56-årige skrothandlaren Steven Avery som friades efter 18 år i fängelse, oskyldigt dömd för våldtäkt och mordförsök 1985 – bara för att i november 2005 åter gripas misstänkt för mord. Tv-serien lyfte fram ny bevisning och gjorde mordfallet i Wisconsin till ett av de senaste årens mest omskrivna. Tidigare domar granskades, möjlighet till prövning undersöktes.

Bilder på en morddömd fånge i orange overall och ständigt förvånad uppsyn spreds över världen. Han tittade frågande ned på handklovarna, förbryllad över hur de hamnat där. Var det en kallblodig mördare eller en man som utsatts för övergrepp av rättsstaten? Making a Murderer satte nytt ljus på fallet och på Vita Husets hemsida publicerades två petitioner med uppmaningen att benåda Steven Avery och hans medhjälpare, den funktionsnedsatte brorsonen Brendan Dassey.

Vidare har vi kriminalpodcasten Serial där 19-åriga Adnan Syed grips och döms för mordet på flickvännen Hae Min Lee. Podcasten – som granskade bevisningen – laddades ner 175 miljoner gånger och domen revs upp. 2018 meddelade Maryland Court of Appeals att fallet ska få en ny prövning och nu tycks Adnan Syed få ytterligare juridiskt stöd: den 10 mars släpper HBO The Case Against Adnan Syed – en dokumentärserie som fortsätter syna fallet Hae Min Lee.

The Jinx är ytterligare ett exempel. HBO-serien om miljardären Robert Durst som anklagades för mord på författarinnan Susan Berman 2000. På en ljudupptagning, fångad av tv-teamets kameror i sista avsnittet, erkänner han mordet. Dagen efter att avsnittet sänts i USA grips han av polis på ett hotellrum i New Orleans.

I fredags var det dags igen. Den amerikanska r’n’b-sångaren R Kelly överlämnade sig själv till polis sedan åtal väckts för sexuella övergrepp på fyra flickor mellan 13 och 17 år. Efter att man i 20 år försökt få artisten fälld för sexualbrott – 2002 ställdes han inför rätta för barnpornografibrott och 2017 anklagade sex kvinnor honom för övergrepp – krävdes det en kriminaldokumentär för att få honom häktad. I den sex avsnitt långa tv-serien Vi överlevde R Kelly (SVT) vittnar en rad unga kvinnor om sexuellt, mentalt och fysiskt våld. För brottsoffer utan medel till juridiska ombud, misstrodda och misskrediterade, kom tv-serien att bli ställföreträdande rättsinstans.

När slutpläderingar tystnat och bevismaterial arkiverats är offrens sista hopp ett case spännande nog att göra underhållning av.