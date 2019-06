Aldrig har det varit lika enkelt att ta ställning. En hudmönstrad underklädeslinje och du är samhällsengagerad, ett par regnbågsfärgade skosnören och du är HBTQ-aktivist. Jag minns finalen i fotbolls-VM i Ryssland: punkgruppen Pussy Riot stormade planen för att belysa Rysslands kränkningar av mänskliga rättigheter. I skräddade uniformer bars de sprattlande och skrattande ut av säkerhetspersonal i gula reflexvästar. Dagen efter släpptes ett internationellt pressmeddelande: Pussy Riot släpper två helt nya singlar.

De är inte ensamma om att använda aktivism som del i en lanseringskampanj. I Sverige blev det kanske tydligast när Kjell Bergqvist initierade ett kändisupprop mot Sverigedemokraterna. Ett engagemang som alldeles säkert var genuint, vi var flera som applåderade det politiska ställningstagandet. Några dagar senare dök det upp reklamaffischer på skådespelaren med samma bekymrade uppsyn och bakåtkammade hår. Den här gången löd texten ”Springfloden 2”. Kjell Bergqvist nya thrillerserie på SVT.

Är det ett problem att kändisar kapar politiska frågor för att bygga sina egna varumärken? Kanske inte. Med det finns något ohederligt över att kommersialisera vår tids mest akuta frågor.

Sociala medier speglar samma mönster. Kändisar använder aktivism för att samla följarskaror och sedan saluföra sina produkter till samma publik. En snabb titt på Camilla Läckbergs Instagramkonto och inlägg om ljusmanifestationer varvas med reklamposter för den egna deckaren En bur av guld. Häromdagen lanserades i samma flöde smyckekollektionen Queen Mom för att ”hylla mammor”. Inga intäkter går, av pressinformation att döma, till välgörande ändamål.

Motiven tycks dunkla. Att använda sitt kändisskap för att höja allmänhetens medvetande kring politiska ämnen tycks snarare handla om att höja medvetandet kring den egna personen.

Företag har anammat samma politiska retorik. De två populäraste ämnena: klimat och feminism. När Brommapojkarna i maj bytte namn till Brommagirls, för att stärka jämställdhet inom idrotten, blev det en nyhet överallt från DN till Aftonbladet. Ingenstans stod det att kampanjen – The future is equal – var orkestrerad av Stadium och Nike. Vidare marknadsförde hamburgerkedjan Max under vintern sin växtbaserade meny med sloganen ” Varje tugga bidrar till ett bättre klimat". Jag kan komma på flera sätt som skulle hjälpa miljön mer direkt: förslagsvis minskad konsumtion, färre resor och ett effektivt nyttjande av förnybar energi.

Häromveckan blev det dessutom en riksnyhet att stjärnorna i damlandslaget i fotboll ska bli statyer. En reklamkampanj av Coca-Cola som, vid en närmare titt, tycks handla mer om att synliggöra den amerikanska läskjätten än kvinnliga fotbollsikoner.

Internationellt ser vi samma kändistendenser. Bono använder AIDS-frågan i Afrika för att skapa meningsfullt mellansnack under U2:s konserter och när George Clooney arresterades i samband med en demonstration mot korruption i Sudan hade han svårt att dölja sin självbelåtenhet. Med jämn semesterbränna, blåjeans och pappajumper dröjde sig ett leende kvar när polisen surrade fast händerna bakom ryggen.

Kort senare släpptes en ny video med skådespelaren: den här gången var det en kaffereklam för Nespresso.