Häromdagen ställdes jag inför hälsoartikeln ”Så fick Anders Limpar drömkroppen”. Med avmagrad överkropp, definierade magmuskler och deffade överarmar lyste förtvivlan i VM-hjältens blick. Det var som om han gjort allt som krävts – svultit, tränat, späkts och piskats – och lyckan hade ändå inte infunnit sig.

Annons

Nästan varje gång en kändis eller någon i bekantskapskretsen hastigt rasat i vikt ser de ut att ha drabbats av sorg. Den tidigare utfyllda huden hänger i ledsna rynkor, överflödigt skinn bildar dystra veck. I Hollywood har vi sett från alla från Jonah Hill till Melissa McCarthy träna sig till kroppar som inte är deras egna. Stora huvuden på förtvinade axlar, blickar matta av brist på näring och glädje. Kläderna slappa utmed kroppen, byxorna åtsnörpta med en livrem om midjan. I nästan varje före och efter-collage är det något som framträder tydligare än den minskade kroppsvolymen: en slocknad livsglädje.

I en tid när träning inte bara anses vara vägen till välmående och lycka, frälsning och förlösning – utan också lösningen på all form av själslig förtvivlan – tycks någon form av desillusionering infinna sig hos den som lyckats få sin drömkropp. Allt känns fortfarande ungefär likadant. Att förneka sig själv livets glädjeämnen, svälta sig bortom igenkänning, visade sig vara fel väg till sinnesro.

I jakt på svar besöker jag den amerikanska hälsosajten Healthline som skriver om den allmänna missuppfattningen att en smalare kropp ska göra oss lyckligare, attraktivare och självsäkrare. Här presenterar man istället data över att individer som tappat fem procent av sin kroppsvikt över fyra års tid löper större risk att bli deprimerade än andra.

– Jakten på att gå ner i vikt kan vara mer skadlig än själva övervikten, säger Linda Bacon, professor vid University of California och författare av boken Health at Every Size.

Det hela speglar en rådande samhällstrend där vi ska bli de bästa versionerna av oss själva. Oönskade tankar ska tigas, oönskade känslor medicineras. Kroppar formas och tarmfloror justeras. Allt som motverkar den egna nyttan regleras. Cigarettförbud införs på uteserveringar och konsertlokaler stängs i innerstan. Denna strävan efter att leva länge och hälsosamt har lämnat oss med ett liv tömt på mening.

Ingenstans talar man om att människan kan må bra av att göra något som är direkt onyttigt för henne. En bunke glass i tv-soffan, en cigarett utanför krogen med armen om någon du håller av. Skadliga vanor som jag tror förlänger livet mer än 10 burpees på ett gymgolv.

En titt på den svenska kändisfloran och tendenserna är desamma som i Hollywood. Niclas Wahlgren – en sorglös underhållare känd från bland annat Nicke & Mojje och programledarjobbet på Rix FM – har funnit wellness som religion. På Instagramkontot ser vi en 54-årig man hänga solbränd och barbröstad från en stång på gymmet. Samma hopplöshetens blick: var detta allt?