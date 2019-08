Efter två dygn gav vi upp: fönsterluckorna bommades igen, vattnet stängdes av, nyckeln lades under dörrmattan och vi körde hem från sommarhuset som hyrts för de kommande fyra veckorna.

En helt ny känsla: Att ge upp utan att ens försöka. Den berusande glädjen i att handla impulsivt visade sig vara större än all belöning strävsamheten skänker.

Vi ska härda ut på jobbet, vi ska härda ut på gymmet, vi ska härda ut i relationer och vi ska härda ut i ensamheten. Att inte fullfölja det vi föresatt oss att göra kan vara det det mest skamliga av misslyckanden.

En snabb titt på sociala medier och jag drabbas av höstens löften: karriärer ska nystartas, dieter ska påbörjas, träningsprogram ska följas. Att vara fullständigt ambitionslös, sakna storslagna drömmar och planer, är något främmande.

Jag kommer att tänka på Tesla-grundaren Elon Musks offentliga sammanbrott. Efter månader av vikande börskurvor och rasande försäljningssiffror, kritik från styrelse, aktieägare och allmänhet, gav han slutligen upp. I en podcastintervju med amerikanska komikern Joe Rogan dök han upp med joint och myskläder. Vindögd och fånleende satt han i ett moln av rök och såg lyckligare ut än han gjort under alla de livestreamade scenframträdanden där han presenterat framtidsbilar och rymdfärjor.

Det tycks finnas något befriande i att ge upp.

Jag snubblar över en text om Ernest Thiel: ”Lyckligare som bankrutt”. Sverige rikaste man och grundare av Thielska Galleriet var en plågad finansman. På varje oljeporträtt stirrar han bistert mot betraktaren. Först mot slutet, när han förlorat sin förmögenhet och tvingats sälja konstgalleriet, mjuknar han. Sista porträttet, målat av vännen Bruno Liljefors 1936, är det första där ögonen ler. Han är inte längre riskkapitalist, han är inte längre konstgallerist. Han är endast Ernest Thiel.

På jakt efter svar läser jag Psychology Today. Under rubriken ” The surprising power of just giving up” förklarar psykologiprofessorn Leon F Seltzer att de flesta problem löses upp om vi helt enkelt ignorerar dem. Strategin – väl beprövad i behandling av sömnlöshet, impotens och stamning – tycks även fungera som allmän livsfilosofi.

Vi återvänder till torpet när vädret blivit bättre några dagar senare. Men sommarens ljuvaste minne förblir lättnaden då jag gav upp.