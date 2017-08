Conor McGregors stil påminner på många vis om hans boxning: elegant, lekfull och slagkraftig. Med en garderob som sträcker sig från skräddade kritstreckskostymer till styv rådenim har han seglat upp som en av idrottsvärldens mest inflytelserika modeikoner.

På lördag går han upp i ringen mot Floyd Mayweather i Nevada. Vi laddar upp inför titelmatchen med boxarens sex coolaste looks.

Har du ett problem med den här fångrandiga bommulskostymen?

Conor McGregor bär denim on denim – också kallad ”Canadian tuxedo” – med bravur. Matchat med stickad mössa och cremévit jumper (Soft goat?). En look som passar lika väl i city som under en arbetsdag nere på varvet.

Den irländska boxarens signaturlook: tredelad kritstrecksrandig kostym, vattenkammat och en klocka som tycks vara byggd av material från NASA. En nätt espressokopp i de valkiga nävarna blir dagens accessoar.

Conor McGregors lite mer nyrika look: långärmad piké, guldkantade solglasögon och blåjeans stretchade i en ståtlig manspread.

En mockajacka som är den perfekta fusionen mellan kavaj och work wear. Ljusa jeans och randig seglartröja. Det räcker långt.

Ibland behöver även en mästare koppla av. Här i grå kostymbyxor och lager på lager-inspirerad piké.

Lycka till, Conor!