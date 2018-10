Svenskens genomsnittliga livslängd – idag 82,1 år – tycks bara öka. Nu publicerar The Telegraph en studie där forskare spekulerar kring om människan nått taket för hur länge vi kan leva. Det är forskning vid Albert Einstein College of Medicine i New York som pekar på att människan inte kommer bli mycket äldre.

– Ytterligare framsteg mot infektiösa och kroniska sjukdomar kan fortsätta att öka den förväntade medellivslängden, men inte den maximala livslängden, säger Dr Jan Vijg, genetiksprofessor vid Albert Einstein College, till tidningen.

Samtidigt presenterar forskare vid University of Washington rön om den förväntade medellivslängden i världens länder 2040. Baserat på livsstil, sjukvård och miljö hamnar Sverige på elfteplats med en förväntad medellivslängd på 84 år. Enligt forskarna kan svenskens medellivslängd i bästa fall öka till 85,5 år och i sämsta fall minska till 81,8 år.

Svenskens främsta dödsorsak förutspås vara hjärtsjukdomar. Internationellt sett är orsakerna till förtidsdöd kopplad till luftföroreningar, högt blodtryck, stigande BMI och blodsocker, samt sjukdomar orsakade av tobaks- och alkoholanvändning.

Etta på listan är Spanien med beräknad medellivslängd på över 85,5 år. Kanske dags att börja unna sig en siesta?