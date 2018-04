Lunchyoga, att göra-listor, avstängd jobbmail. Det finns många tips på hur vi ska minska arbetsstressen.

I takt med att allt fler sover oroligt kvällen innan jobb har The Journal of Applied Psychology gjort en undersökning kring vad som stressar oss. Det visar sig att inte bara tighta deadlines, stökiga skrivbord och hög arbetsbörda påverkar oss – utan även hur vi beter oss mot våra kollegor.

I studien – utförd vid universitetet i Iowa – tillfrågades 600 personer om sina sovvanor och sitt beteende på jobbet. Under tio dagar fick de dokumentera om de betett sig dåligt på jobbet, det vill säga skvallrat, varit arga, aggressiva eller beskyllt andra. De fick samtidigt uppge hur de mådde och sov under samma period.

Resultatet? De som betett sig dåligt tänkte oftare på sitt jobb under kvällarna – och sov sämre.

– När folk betett sig dåligt på jobbet brukar de inse att sådana dåliga gärningar hotar synen på sig själva som positiva och moraliska, vilket skapar stress, förklarar Zhenyu Yuan, en av forskarna bakom studien.

Alltså ytterligare en anledning att praktisera mindfulness på jobbet.