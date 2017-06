Hösnuva och pollenallergi drabbar nästan 15 procent av befolkningen. Glöm antihistaminet i sommar och prova något lite mer njutbart, en gin & tonic kanske?

Det är brittiska The Independent som rapporterar om den kontroversiella nyheten. Vare sig det handlar om vårhösnuva från trädpollen eller sommarhösnuva från gräspollen: överkänsligheten försätter drabbade i irriterat tillstånd. Det är små ämnen som kommer in i näsan via andning och stimulerar antikroppsproduktionen. Den framkallar i sin tur histamin som orsakar svullnad och klåda.

Allergiker har länge vittnat om att alkohol gör deras problem värre. Detta är på grund av två triggande ämnen som finns i mörka, fermenterade alkoholhaltiga drycker – histamin och sulfiter. Klarare sprit å andra sidan, såsom gin och vodka, har väldigt låg histaminhalt. Gin innehåller dessutom knappt några sulfiter alls. Även ifall gin kanske inte botar dina symptom helt och hållet så är det solklart ditt bästa val inför varma kvällar på uteserveringar