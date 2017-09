Producenten Christer Björkman umgås med vänner, pysslar i trädgården och storhandlar på Ica Maxi under helgen.

Fredag eftermiddag. Planen är att lämna kontoret vid fyra, men som vanligt kommer jag inte i väg förrän vid halv sex. På vägen hem går jag förbi Östermalmshallen och tar en AW på Lisa Elmqvist tillsammans med kollegor och vänner. När det börjar bli dags för middag åker jag hem till huset i Nacka där min man Martin och jag lagar något enkelt. Efter en intensiv vecka får inte matlagningen ta för lång tid. Vi slänger ihop en sallad och steker en god köttbit. Under middagen får vi äntligen möjlighet att sitta ner och prata om vad som hänt under veckan. Kvällen avslutas med att vi somnar i soffan framför fredagsunderhållningen på tv.

Annons X

Jag är inte så morgonpigg, så jag passar på att sova ut på lördagsmorgonen. Sedan startar en dag full av trädgårdsarbete, som är ett stort intresse för mig. Jag rensar ogräs, klipper det som ska klippas och förbereder inför vintersäsongen. Till lunch lagar vi något lätt men hälsosamt – vi är båda måna om att äta nyttigt. Eftermiddagen fortsätter i trädgården. Martin hjälper till, men utan någon större entusiasm. Han vill helst bara att vi ska bli klara med arbetet men jag förklarar att en trädgård aldrig blir färdig.

Framåt kvällen åker vi in till stan för att äta middag med några vänner. I kväll faller valet på Teatergrillen – det är alltid ett säkert kort. Jag beställer helstekt entrecôte från Silvervagnen och dricker ett glas gott amarone. Det blir en riktig ”unna sig”-kväll med trerätters, kaffe och avec. Efter middagen halkar vi in genom köket till Riche för att ta ett sista glas. Men vid halv två tar det stopp. Jag har gått på klubb tillräckligt mycket, nuförtiden föredrar jag att vistas i miljöer där man kan höra varandra när man umgås.

På söndag morgon sover vi ut. Sedan lagar vi en rejäl frukost med stekta ägg och bacon – vanligtvis äter vi bara lite fil och müsli men på söndagar får man faktiskt lyxa till det. Förmiddagen blir en repris av gårdagen med fortsatt trädgårdsarbete och annat fix för att komma ikapp hemma. Gödsel inhandlas och jag fortsätter med att rusta trädgården inför vintern.

Under eftermiddagen blir det en tur till Ica Maxi. Både Martin och jag älskar att strosa runt där, och som vanligt köper vi med oss alldeles för mycket. På vägen tillbaka stannar vi till vid thaivagnen i Nacka och handlar middag.

Resten av kvällen blir lugn. Jag ringer min mamma Ulla och alla andra jag inte hunnit med under veckan, för att döva det dåliga samvetet. Sedan hamnar vi framför tv:n igen, kollar på Agenda för att se vad som hänt under veckan. Innan det är dags att släcka lamporna går vi in till vårt kontor för att se över räkningar, gå igenom varandras kalendrar och stämma av vad som händer i veckan. Det har blivit en söndagsrutin för oss.